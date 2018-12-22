ФОТО | Как украсить стол на Рождество: 12 подсказок

Остались считанные деньки на то, чтобы продумать новогодний декор дома и украшение праздничного стола. Отдать предпочтение богатой сервировке, спокойным натуральным тонам или оформить стол в классическом стиле? В любом случае потрудиться придется. Настроение создадут красивые держатели и салфетки с тематическим узором, зажженные свечи разных размеров. На столе можно хаотично расположить шишки и веточки ели, которые еще больше подчеркнут праздничную посуду и выбор новогодних блюд на вашем столе. Мы подготовили интересные идеи столового декора — смотрите и вдохновляйтесь!
22.12.2018, 11:08
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- Новогодний стол не требует непременно яркой сервировки — для этого у вас уже есть украшенная елка! Если вы не любитель оформления в стиле “дорого и богато”, то можно декорировать стол деталями из дерева и, вдохновившись природой, создать натуральные композиции, разместив их между посудой.
- Собранные в лесу шишки в сочетании со свечами или гирляндами также придадут оформлению ощущение праздника и уюта!
- Если вы предпочитаете романтичный стиль, то смело украшайте стол вязанным или кружевным текстилем, добавьте жемчужин и аксессуаров в белых оттенках.
- Без праздничной елки также можно вполне обойтись: закрепите новогодние шары над столом, и ощущение праздника будет достигнуто!
- Если вы придерживаетесь традиций и хотите создать по-настоящему яркую праздничную атмосферу, то лучше всего для оформления стола подойдет красная скатерть, рождественский венок по центру, украшенный всевозможными шишками, ягодами и ветками, салфетки красного цвета, свечи и любые элементы новогоднего декора в тон.
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