ФОТО | Как украсить стол на Рождество: 12 подсказок

Остались считанные деньки на то, чтобы продумать новогодний декор дома и украшение праздничного стола. Отдать предпочтение богатой сервировке, спокойным натуральным тонам или оформить стол в классическом стиле? В любом случае потрудиться придется. Настроение создадут красивые держатели и салфетки с тематическим узором, зажженные свечи разных размеров. На столе можно хаотично расположить шишки и веточки ели, которые еще больше подчеркнут праздничную посуду и выбор новогодних блюд на вашем столе. Мы подготовили интересные идеи столового декора — смотрите и вдохновляйтесь!