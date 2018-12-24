Вырваться из стандартной красно-зеленой гаммы бывает достаточно сложно, особенно если украшения уже куплены. Тем не менее, если вы хотите начать жизнь в Новом году с чистого листа, имеет смысл поразить гостей и порадовать себя современной и модной цветовой гаммой для новогоднего праздника, пишет Furnish Home.
24.12.2018, 12:08
ФОТО | Новогодний декор: 14 модных цветовых решений
Зелено-голубая гамма с серебристым блеском
Эта светлая и воздушная цветовая схема праздника включает салатовый оттенок, серебро, голубой, темно-зеленый, серебряный и белый цвета. Повесьте светлые сине-зеленые небольшие украшения, купите кипарис или тую и оберните их в голубую ленту, используйте больше серебряного дождика. Темно-зеленый цвет оставьте для елки, развесив на ней голубые и серебряные украшения.
Зарегистрированные (0)