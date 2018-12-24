ФОТО | Новогодний декор: 14 модных цветовых решений

Вырваться из стандартной красно-зеленой гаммы бывает достаточно сложно, особенно если украшения уже куплены. Тем не менее, если вы хотите начать жизнь в Новом году с чистого листа, имеет смысл поразить гостей и порадовать себя современной и модной цветовой гаммой для новогоднего праздника, пишет Furnish Home.