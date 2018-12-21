Управа района Кесклинн объявила традиционный конкурс, в ходе которого будут определены наиболее красиво украшенные окна и фасады зданий.
ФОТО: В Таллинне выбирают самые красивые рождественские окна и витрины. Голосуйте!
“Перед Рождеством окна различных заведений центра Таллинна традиционно красиво украшены. Управа района Кесклинн хочет отметить вклад предпринимателей в украшение городского пространства и создание праздничной атмосферы и поэтому вновь организует конкурс, в результате которого три самых красивых рождественских окна или фасада получат премию”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Конкурс на самые красивые рождественские окна организуется с 2000 года. В нем могут принять участие все юридические лица. Номинировать понравившееся окно на почетный титул могут как частные лица, так и организации до 27 декабря 16.00.
Окна будут оцениваться с точки зрения сути идеи оформления и ее новизны, осуществления задумки и того, насколько решение подходит для городского пространства. Экспертная комиссия, в которую входят специалисты управы района Кесклинн и Департамента городского планирования, выберут среди украшенных окон, фасадов и ограждений три лучших решения, которые получат денежную премию.
Посмотреть на некоторых участников конкурса можно в галерее:
- Все пользователи сети Facebook могут проголосовать за своего фаворита, которого также ждет приз. Свой голос отдать можно ЗДЕСЬ.
Для участия в конкурсе необходимо написать по адресу электронной почты marika.parn@tallinnlv.ee или позвонить по номеру телефона 645 7226. Дополнительная информация: Владимир Свет, старейшина района Кесклинн: тел. 5565 4033.
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