ФОТО: В Таллинне выбирают самые красивые рождественские окна и витрины. Голосуйте!

“Перед Рождеством окна различных заведений центра Таллинна традиционно красиво украшены. Управа района Кесклинн хочет отметить вклад предпринимателей в украшение городского пространства и создание праздничной атмосферы и поэтому вновь организует конкурс, в результате которого три самых красивых рождественских окна или фасада получат премию”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Конкурс на самые красивые рождественские окна организуется с 2000 года. В нем могут принять участие все юридические лица. Номинировать понравившееся окно на почетный титул могут как частные лица, так и организации до 27 декабря 16.00.

Окна будут оцениваться с точки зрения сути идеи оформления и ее новизны, осуществления задумки и того, насколько решение подходит для городского пространства. Экспертная комиссия, в которую входят специалисты управы района Кесклинн и Департамента городского планирования, выберут среди украшенных окон, фасадов и ограждений три лучших решения, которые получат денежную премию.

Посмотреть на некоторых участников конкурса можно в галерее: