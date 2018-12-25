ГАЛЕРЕЯ │ Рождественское чудо: 30 тысяч лампочек украсили дом

В этом доме он живет с 1997 года, а украшать его к праздникам начал в 1999 году, вдохновившись опытом, почерпнутым в Америке, где подобный размах в порядке вещей. Кстати, дурной пример заразителен — на улице, на которой стоит этот дом, не один герой нашего рассказа украшает свой дом. У соседей, правда, размах поскромнее.

Да и это рижское чудо в этом году вполне может гореть в последний раз. По словам хозяина, он уже не первый год подумывает о том, что пора бы прекратить — годы берут свое. Дом и сад украшаются не за день и даже не за неделю. Начинает он обычно еще в середине октября с таким расчетом, чтобы зажечь декор к 18 ноября и делает все последовательно и практически без посторонней помощи (и без привлечения строительной техники).

“Мы еще в прошлом году решили, что все, в последний раз. Но самый младший внук в наследство не захотел принимать, а старшая внучка с подругой вызвались помочь… Я думаю, что надо кому-то подарить это все. Сколько еще я смогу этим заниматься?”, — говорит он.

Все это великолепие включается в пять часов вечера, и горит до десяти, а на Рождество — до полуночи. На вопрос, не думал ли он еще и о музыкальном сопровождении, владелец дома говорит, что думал, но не настолько он технически подкован, чтобы все правильно сделать.