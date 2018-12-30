Традиционная новогодняя елочка — это прекрасно, но явно недостаточно. Все мы видели прекрасно украшенные к праздникам дома в красивых, преимущественно голливудских, фильмах. Как добиться такого же ощущения праздника? Все дело в мелочах, пишет DELFI ДОМ&САД. Маленьких, но важных.
30.12.2018, 15:58
Красиво, как в кино: 9 идей для украшения дома к Новому году
- 1.Венки и ленты на стенах
- 2.Больше елок… на стенах!
- 3.Игрушкам место не только на елках
- 4.Ни один угол не должен остаться незаполненным
- 5.В случае с венками размер имеет значения
- 6.Шары как вазы для цветов
- 7.Цвет праздника — не только зеленый
- 8.Окна — не только для свечей
- 9.На подоконнике место для адвента и игрушек
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