Редактор портала "Декор": уверена, что каждый найдет что-то полезное для себя и своего дома

Новый портал www.Dekor.ee — русскоязычный аналог Moodnekodu.ee и Ehitusruudus.ee, который объединяет в себе темы дизайна интерьера, архитектуры и строительства и ремонта.

”Декор” — ежедневно обновляемый интернет-портал о дизайне и декоре интерьера, ландшафтном дизайне и ремонте жилых помещений. Портал дает обзор актуальных тенденций в дизайне и архитектуре, публикует новости, полезные статьи и советы по таким темам, как выбор стиля, декорирование и обустройство дома, интересные дизайн-проекты, садоводство и многое другое.

Портал состоит из нескольких рубрик:

ДИЗАЙН И ИНТЕРЬЕР: современные тенденции в мире дизайна, примеры дизайнерских решений домов и квартир как в Эстонии, так и по всему миру, советы по декору и обустройству дома, интервью с дизайнерами и архитекторами. Для тех, кто не настроен читать, можно черпать вдохновение из красочных галерей с фотографиями интерьеров, идеями по оформлению и благоустройству.

РЕМОНТ И СТРОЙКА: рекомендации и советы профессионалов по ремонту, планировке и перепланировке самых разных жилых помещений. Раздел содержит практические гиды для тех, кто только начинает ремонт или находится в процессе, а также, рекомендации, как бюджетно и за короткий срок обновить и улучшить уже имеющийся интерьер.