30.12.2018, 15:58

“Уходя, гасите всех!” — улыбнитесь и добавьте последние штрихи, украшая дом к Новому году


Dekor
EST
Венки и ленты на стенах
“Уходя, гасите всех!” — улыбнитесь и добавьте последние штрихи, украшая дом к Новому году
Фото: Shutterstock

Традиционная новогодняя елочка — это прекрасно, но явно недостаточно. Все мы видели прекрасно украшенные к праздникам дома в красивых, преимущественно голливудских, фильмах. Как добиться такого же ощущения праздника? Все дело в мелочах, пишет DELFI ДОМ&САД. Маленьких, но важных.

Венки и ленты на стенах
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