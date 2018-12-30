“Уходя, гасите всех!” — улыбнитесь и добавьте последние штрихи, украшая дом к Новому году

Традиционная новогодняя елочка — это прекрасно, но явно недостаточно. Все мы видели прекрасно украшенные к праздникам дома в красивых, преимущественно голливудских, фильмах. Как добиться такого же ощущения праздника? Все дело в мелочах, пишет DELFI ДОМ&САД. Маленьких, но важных.