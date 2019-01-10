ФОТОКОНКУРС | „Праздник в нашем доме 2018“: голосование. Выберите победителя!

Настало время голосования! Тот участник, который наберет наибольшее количество зрительских голосов, станет победителем конкурса и обладателем приза — комплекта стеклянной посуды от компании Iittala стоимостью 254 евро.

Выбор предстоит не из легких — перед вами 37 финалистов конкурса, каждый из которых неповторим и по-своему заслуживает внимания. Голосование продлится до 12 января 23:59 ч.

Параллельно проходит голосование на эстоноязычном портале дизайна и интерьера Moodnekodu.ee. Результат голосований двух порталов суммируется, и победителем станет тот участник, который получит наибольшее количество читательских голосов.



Прежде всего просмотрите все фотографии, поступившие на наш конкурс, и проголосуйте за наиболее понравившегося участника. Чтобы сделать выбор, нажмите на кружок возле участника-фаворита, и ваш голос будет засчитан. Удачи всем участникам!

Участники фотоконкурса:

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