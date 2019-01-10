10.01.2019, 09:00

ФОТОКОНКУРС | „Праздник в нашем доме 2018“: голосование. Выберите победителя!

Голосование продлится до 12 января 23:59 ч.
Dekor
EST 2
ФОТОКОНКУРС | „Праздник в нашем доме 2018“: голосование. Выберите победителя!
Фото: "Праздник в нашем доме 2018"

В предвкушении Рождества и Нового года наши дома преображаются, в связи с чем мы провели фотоконкурс “Праздник в нашем доме“. Благодарим всех участников за то, что они создали в своих домах и квартирах волшебное рождественское и новогоднее настроение и делились с нами вдохновляющими фотографиями!

Настало время голосования! Тот участник, который наберет наибольшее количество зрительских голосов, станет победителем конкурса и обладателем приза — комплекта стеклянной посуды от компании Iittala стоимостью 254 евро.

  • Выбор предстоит не из легких — перед вами 37 финалистов конкурса, каждый из которых неповторим и по-своему заслуживает внимания. Голосование продлится до 12 января 23:59 ч.

Параллельно проходит голосование на эстоноязычном портале дизайна и интерьера Moodnekodu.ee. Результат голосований двух порталов суммируется, и победителем станет тот участник, который получит наибольшее количество читательских голосов.

Читайте также:

Прежде всего просмотрите все фотографии, поступившие на наш конкурс, и проголосуйте за наиболее понравившегося участника. Чтобы сделать выбор, нажмите на кружок возле участника-фаворита, и ваш голос будет засчитан. Удачи всем участникам!

Участники фотоконкурса:

1. Первое Рождество в собственном доме

2. Игрушки из Эстонии стали украшением в Воронеже

3. Рождество в скандинавском стиле

Читать еще

4. Дом, в котором украшена каждая комната

5. Сказка длиною в жизнь

6. Новогодняя идиллия в Хаапсалу

7. Новогодний декор с акцентом на освещение

8. Акцент на детали

9. Тепло семейных традиций

10. Путь к сердцу лежит через угощения

11. Весенние нотки Рождества в Кристийне

12. Самодельные игрушки и ель из собственного леса

13. Украшенные к Рождеству дом и улица

14. Созданная с душой новогодняя сказка

15. Праздничные огни красивого дома

16. Изобилие угощений, детский смех и украшенная елка

17. Рождество в стиле 19-го века

18. Ледяные фонари и декор подоконников в загородном доме

19. Сверкающий дом — снаружи и изнутри

20. Бонсай вместо елки и гирлянда в бутылке

21. Рождество в колоритных тонах

22. Нарядная елка и глазированный пипаркоок

23. Чудеса случаются!

24. Рождественские воспоминания из детства

25. Согревающая любовью красота в доме

26. Интернациональное Рождество

27. Традиция: свадебный сервиз и богемский хрусталь на праздничном столе

28. Новогодний декор в золотых и коричневых тонах

29. Изобилие новогодних украшений, заменивших елку

30. Новогоднее рукоделие

31. Рождество в деревенском стиле

32. Живая елочка как обязательный атрибут Нового года

33. Каждый Новый год — в новом стиле

34. Светящиеся бутылки в подарок близким

35. Натуральные материалы и елка, собранная из веток

36. Декор из сосновых шишек и семейные традиции

37. Розы на елке и ожидание новогоднего чуда

Читайте также:
Оставить комментарий
Данную статью могут комментировать только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Читать комментарии Читать комментарии