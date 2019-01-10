В предвкушении Рождества и Нового года наши дома преображаются, в связи с чем мы провели фотоконкурс “Праздник в нашем доме“. Благодарим всех участников за то, что они создали в своих домах и квартирах волшебное рождественское и новогоднее настроение и делились с нами вдохновляющими фотографиями!
ФОТОКОНКУРС | „Праздник в нашем доме 2018“: голосование. Выберите победителя!
Настало время голосования! Тот участник, который наберет наибольшее количество зрительских голосов, станет победителем конкурса и обладателем приза — комплекта стеклянной посуды от компании Iittala стоимостью 254 евро.
- Выбор предстоит не из легких — перед вами 37 финалистов конкурса, каждый из которых неповторим и по-своему заслуживает внимания. Голосование продлится до 12 января 23:59 ч.
Параллельно проходит голосование на эстоноязычном портале дизайна и интерьера Moodnekodu.ee. Результат голосований двух порталов суммируется, и победителем станет тот участник, который получит наибольшее количество читательских голосов.
Прежде всего просмотрите все фотографии, поступившие на наш конкурс, и проголосуйте за наиболее понравившегося участника. Чтобы сделать выбор, нажмите на кружок возле участника-фаворита, и ваш голос будет засчитан. Удачи всем участникам!
Участники фотоконкурса:
1. Первое Рождество в собственном доме
3. Рождество в скандинавском стиле
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4. Дом, в котором украшена каждая комната
6. Новогодняя идиллия в Хаапсалу
7. Новогодний декор с акцентом на освещение
10. Путь к сердцу лежит через угощения
11. Весенние нотки Рождества в Кристийне
20. Бонсай вместо елки и гирлянда в бутылке
21. Рождество в колоритных тонах
22. Нарядная елка и глазированный пипаркоок
24. Рождественские воспоминания из детства
25. Согревающая любовью красота в доме
26. Интернациональное Рождество
27. Традиция: свадебный сервиз и богемский хрусталь на праздничном столе
28. Новогодний декор в золотых и коричневых тонах
29. Изобилие новогодних украшений, заменивших елку
31. Рождество в деревенском стиле
32. Живая елочка как обязательный атрибут Нового года
33. Каждый Новый год — в новом стиле
34. Светящиеся бутылки в подарок близким
35. Натуральные материалы и елка, собранная из веток
36. Декор из сосновых шишек и семейные традиции
37. Розы на елке и ожидание новогоднего чуда