У многих из нас новогодние праздники ассоциируются с волшебством. Настоящее чудо произошло и в семье нашей участницы Виктории, приславшей заявку на конкурс “Праздник в нашем доме 2018”.
“Праздник в нашем доме 2018” | Чудеса случаются!
“Случилось так, что два месяца назад у нас дома погиб комнатный лимон. Ствол совсем высох, и надежд на воскрешение растения, увы, не осталось. Нам с дочерьми было жаль выкидывать деревце, т.к. оно появилось у нас еще до их рождения и было очень дорого всей семье. Мы решили вдохнуть в него новую жизнь и преобразили в новогоднюю елочку! Когда до Нового года оставалось две недели, мы с дочкой раскрасили ствол в белый цвет, украсили его шариками и бусами и поставили в уголок на холодильник. Однажды, любуясь нашим необычным новогодним деревом, моя 5-летняя дочка вдруг воскликнула: “Мама, мама, чудо! Иди, посмотри!”. И тогда я увидела, что наш любимый лимон дал новые зеленые ростки. Это был восторг! И теперь, конечно, мы не выкинем его после праздника. Вот такие чудеса случаются в канун Нового года и Рождества!”, — рассказала Виктория.
- Смотрите фотографии других участников, поступившие на наш конкурс:
Дорогие читатели! Присылайте фотографии интерьера вашего жилья или украшенного к праздникам сада. Приз конкурса — комплект стеклянной посуды от компании Iittalaстоимостью 254 евро.
Как принять участие в конкурсе?
Пришлите по адресу moodnekodu@delfi.ee 2-6 фотографий своих украшенных к новогодним праздникам интерьеров или сада. Фотографии просим снабдить коротким описанием: как вы украсили свой дом/сад, и что для вашей семьи является самым важным на рождественские и новогодние праздники. Фотоснимки могут быть сделаны и в предыдущие года. Присылать фотографии на конкурс можно с 14 декабря 2018 до 8 января 2019.
Читать еще
Условия конкурса:
- Ждем фотографии с украшенным к новогодним праздникам интерьером квартиры/дома или садом.
- Помещение на фотографии должно быть опрятным.
- Фотографии просим присылать по отдельности — не используйте коллаж.
- У отправителя должны быть права на использование фотографий — добытые нечестным путем снимки не будут принимать участие в конкурсе.
- Редакция оставляет за собой право не публиковать неподходящие для конкурса снимки.
- Все присланные на конкурс фотографии будут также опубликованы на эстонском портале интерьера и дизайна Moodnekodu.ee.
- Редакция оставляет за собой право в дальнейшем использовать фотографии с конкурса для иллюстрации материалов на порталах, а также, в печатных изданиях Moodne Kodu и LP (с указанием авторства).
Читательское голосование, в котором примут участие фотографии, прошедшие в финал конкурса, пройдет с 9 по 11 января 2019. Имя победителя и обладателя приза — комплекта от Iittala — будет объявлено 12 января 2019. Победитель будет выбран по наибольшему количеству читательских голосов.
- Комплект посуды из стекла от компании Iittala под названием Seablue содержит конусообразные вазу и миску от дизайнера Алвара Аалто, подсвечник от дизайнера Хейкки Орвола из серии “Камень” и 4 стакана для воды от дизайнера Айно Аалто. Общая стоимость комплекта составляет 254 евро.
- Подробнее о том, из чего состоит комплект посуды Iittala, в нашей галерее:
Советуем прочитать:
“Праздник в нашем доме 2018” | Сказка длиною в жизнь
“Праздник в нашем доме 2018” | Тепло семейных традиций
“Праздник в нашем доме 2018” | Дом, в котором украшена каждая комната
„Праздник в нашем доме 2018“ | Первое Рождество в собственном доме