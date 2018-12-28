“Праздник в нашем доме 2018” | Чудеса случаются!

“Случилось так, что два месяца назад у нас дома погиб комнатный лимон. Ствол совсем высох, и надежд на воскрешение растения, увы, не осталось. Нам с дочерьми было жаль выкидывать деревце, т.к. оно появилось у нас еще до их рождения и было очень дорого всей семье. Мы решили вдохнуть в него новую жизнь и преобразили в новогоднюю елочку! Когда до Нового года оставалось две недели, мы с дочкой раскрасили ствол в белый цвет, украсили его шариками и бусами и поставили в уголок на холодильник. Однажды, любуясь нашим необычным новогодним деревом, моя 5-летняя дочка вдруг воскликнула: “Мама, мама, чудо! Иди, посмотри!”. И тогда я увидела, что наш любимый лимон дал новые зеленые ростки. Это был восторг! И теперь, конечно, мы не выкинем его после праздника. Вот такие чудеса случаются в канун Нового года и Рождества!”, — рассказала Виктория.

Смотрите фотографии других участников, поступившие на наш конкурс:

Дорогие читатели! Присылайте фотографии интерьера вашего жилья или украшенного к праздникам сада. Приз конкурса — комплект стеклянной посуды от компании Iittalaстоимостью 254 евро.

Как принять участие в конкурсе?

Пришлите по адресу moodnekodu@delfi.ee 2-6 фотографий своих украшенных к новогодним праздникам интерьеров или сада. Фотографии просим снабдить коротким описанием: как вы украсили свой дом/сад, и что для вашей семьи является самым важным на рождественские и новогодние праздники. Фотоснимки могут быть сделаны и в предыдущие года. Присылать фотографии на конкурс можно с 14 декабря 2018 до 8 января 2019.