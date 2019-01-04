“Праздник в нашем доме 2018” | Интернациональное Рождество

Участница нашего конкурса Гиедре рассказала о том, как принято встречать новогодние праздники в их доме: “Семья у нас интернациональная, и Рождество является особенным праздником, который мы отмечаем 2 раза в год. В канун католического Рождества собираемся всей семьей, по традиции ходим гулять к елке. Стол накрываем из 12 блюд, и если кто-то из членов семьи отсутствует в сочельник, для него все равно ставится тарелка. Перед праздничным ужином ломаем тоненькие вафельки, которые приносим из церкви, и желаем друг другу хорошего года”.

Смотрите фотографии других участников, поступившие на наш конкурс:

Дорогие читатели! Присылайте фотографии интерьера вашего жилья или украшенного к праздникам сада. Приз конкурса — комплект стеклянной посуды от компании Iittalaстоимостью 254 евро.

Как принять участие в конкурсе?

Пришлите по адресу moodnekodu@delfi.ee 2-6 фотографий своих украшенных к новогодним праздникам интерьеров или сада. Фотографии просим снабдить коротким описанием: как вы украсили свой дом/сад, и что для вашей семьи является самым важным на рождественские и новогодние праздники. Фотоснимки могут быть сделаны и в предыдущие года. Присылать фотографии на конкурс можно с 14 декабря 2018 до 8 января 2019.