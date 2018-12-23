„Праздник в нашем доме 2018“ | Первое Рождество в собственном доме

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Условия конкурса:

Ждем фотографии с украшенным к новогодним праздникам интерьером квартиры/дома или садом.

Помещение на фотографии должно быть опрятным.

Фотографии просим присылать по отдельности — не используйте коллаж.

У отправителя должны быть права на использование фотографий — добытые нечестным путем снимки не будут принимать участие в конкурсе.

Редакция оставляет за собой право не публиковать неподходящие для конкурса снимки.

Все присланные на конкурс фотографии будут также опубликованы на эстонском портале интерьера и дизайна Moodnekodu.ee.

Редакция оставляет за собой право в дальнейшем использовать фотографии с конкурса для иллюстрации материалов на порталах, а также, в печатных изданиях Moodne Kodu и LP (с указанием авторства).

Читательское голосование, в котором примут участие фотографии, прошедшие в финал конкурса, пройдет с 9 по 11 января 2019. Имя победителя и обладателя приза — комплекта от Iittala — будет объявлено 12 января 2019. Победитель будет выбран по наибольшему количеству читательских голосов.

Комплект посуды из стекла от компании Iittala под названием Seablue содержит конусообразные вазу и миску от дизайнера Алвара Аалто, подсвечник от дизайнера Хейкки Орвола из серии “Камень” и 4 стакана для воды от дизайнера Айно Аалто. Общая стоимость комплекта составляет 254 евро.

Подробнее о том, из чего состоит комплект посуды Iittala, в нашей галерее:

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ФОТОКОНКУРС | „Праздник в нашем доме 2018“. Главный приз — комплект посуды от компании Iittala на сумму 254 евро