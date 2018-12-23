23.12.2018, 19:10

„Праздник в нашем доме 2018“ | Первое Рождество в собственном доме


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„Праздник в нашем доме 2018“ | Первое Рождество в собственном доме
Фото: "Праздник в нашем доме 2018"

Продолжается конкурс “Праздник в нашем доме 2018“ — присылайте фотографии интерьера вашего жилья или украшенного к праздникам сада и выиграйте комплект стеклянной посуды от компании Iittala стоимостью 254 евро. Очередная заявка на конкурс поступила от семьи из Какумяэ, которая отпраздновала новоселье как раз накануне рождественских праздников.

Присланные на конкурс фотографии были дополнены кратким рассказом: “В поисках своей квартиры мы находились на протяжении нескольких лет и за это время успели посмотреть много вариантов, однако “ощущения дома” все никак не возникало. Наконец, когда в очередной раз пришли на просмотр, нас просто покорила квартира из столичного района Какумяэ! Сразу стало ясно, что нужно поторопиться с ее покупкой, чтобы встретить Рождество и Новый год уже на новом месте. Праздничное настроение в квартире создает украшенная елка, зажженные свечи, и, наконец, у членов нашей семьи есть ощущение умиротворения, и можно сказать — мы дома!”.

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Смотрите фотографии других участников, поступившие на наш конкурс:

  • Дорогие читатели! Присылайте фотографии интерьера вашего жилья или украшенного к праздникам сада. Приз конкурса — комплект стеклянной посуды от компании Iittala стоимостью 254 евро.

Как принять участие в конкурсе?

Пришлите по адресу moodnekodu@delfi.ee 2-6 фотографий своих украшенных к новогодним праздникам интерьеров или сада. Фотографии просим снабдить коротким описанием: как вы украсили свой дом/сад, и что для вашей семьи является самым важным на рождественские и новогодние праздники. Фотоснимки могут быть сделаны и в предыдущие года. Присылать фотографии на конкурс можно с 14 декабря 2018 до 8 января 2019.

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Условия конкурса:

  • Ждем фотографии с украшенным к новогодним праздникам интерьером квартиры/дома или садом.
  • Помещение на фотографии должно быть опрятным.
  • Фотографии просим присылать по отдельности — не используйте коллаж.
  • У отправителя должны быть права на использование фотографий — добытые нечестным путем снимки не будут принимать участие в конкурсе.
  • Редакция оставляет за собой право не публиковать неподходящие для конкурса снимки.
  • Все присланные на конкурс фотографии будут также опубликованы на эстонском портале интерьера и дизайна Moodnekodu.ee.
  • Редакция оставляет за собой право в дальнейшем использовать фотографии с конкурса для иллюстрации материалов на порталах, а также, в печатных изданиях Moodne Kodu и LP (с указанием авторства).

Читательское голосование, в котором примут участие фотографии, прошедшие в финал конкурса, пройдет с 9 по 11 января 2019. Имя победителя и обладателя приза — комплекта от Iittala — будет объявлено 12 января 2019. Победитель будет выбран по наибольшему количеству читательских голосов.

  • Комплект посуды из стекла от компании Iittala под названием Seablue содержит конусообразные вазу и миску от дизайнера Алвара Аалто, подсвечник от дизайнера Хейкки Орвола из серии “Камень” и 4 стакана для воды от дизайнера Айно Аалто. Общая стоимость комплекта составляет 254 евро.

Подробнее о том, из чего состоит комплект посуды Iittala, в нашей галерее:

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