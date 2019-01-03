“Праздник в нашем доме 2018” | Путь к сердцу лежит через угощения

Стелла рассказала: “В нынешнее Рождество я изменила свою сложившуюся за 25 лет традицию встречать новогодние праздники в Валгамаа у бабушки и дедушки. Летом мы приобрели в столице свое первое жилье, и т.к. многие члены семьи не были у нас в гостях после ремонта, было решено пригласить всех на праздник к нам. В нашей семье принято демонстрировать любовь через пищу, и я лично считаю, что, чем красивее подача угощений, тем они вкуснее! Поэтому особое внимание было уделено столовому декору. Я сочетала черные матовые тарелки с золотыми, серебряными и зелеными элементами, и в итоге получился простой, но одновременно элегантный и идеально гармонирующий с нашим домом праздничный стол".

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