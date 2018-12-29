“Праздник в нашем доме 2018” | Рождество в скандинавском стиле

“В этом году над дом украшают в основном простые детали. На кухне, на один из стульев положена натуральная овечья шкура — на ней так приятно сидеть и ее присутствие визуально добавляет теплоты и уюта помещению. Несмотря на то, что в гостиной установлена красивая эстонская елка, одна из стен декорирована елочка, выполненная из деревянных палочек и еловых веток. Ветви и палочки соединены между собой при помощи льняной веревки, в качестве акцентов добавлены белые вязаные украшения. Стол в гостиной украшают сделанные своими руками елочки из бумаги, новогоднее настроение поддерживает потрясающий аромат свечей из фабрики в Выхма“ — рассказала Сирли.

Смотрите фотографии других участников, поступившие на наш конкурс:

Дорогие читатели! Присылайте фотографии интерьера вашего жилья или украшенного к праздникам сада. Приз конкурса — комплект стеклянной посуды от компании Iittalaстоимостью 254 евро.

Как принять участие в конкурсе?

Пришлите по адресу moodnekodu@delfi.ee 2-6 фотографий своих украшенных к новогодним праздникам интерьеров или сада. Фотографии просим снабдить коротким описанием: как вы украсили свой дом/сад, и что для вашей семьи является самым важным на рождественские и новогодние праздники. Фотоснимки могут быть сделаны и в предыдущие года. Присылать фотографии на конкурс можно с 14 декабря 2018 до 8 января 2019.