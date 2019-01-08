В разгаре конкурс “Праздник в нашем доме 2018“ — присылайте фотографии интерьера вашего жилья или украшенного к праздникам сада и выиграйте комплект стеклянной посуды от компании Iittala стоимостью 254 евро. К нам поступила очередная заявка на конкурс: фотографии зимнего декора прислала Анита и рассказала, что в их доме центральное место на новогодние праздники занимает красавица-елка, украшенная винтажными игрушками в стиле 19 века. Общий интерьер дома гармонично сочетается с таким выбором украшений — здесь и Щелкунчик, и принцесса, и старинные солдатики с элегантными придворными дамами.
“Праздник в нашем доме 2018” | Рождество в стиле 19-го века
Смотрите фотографии других участников, поступившие на наш конкурс:
Дорогие читатели! Присылайте фотографии интерьера вашего жилья или украшенного к праздникам сада. Приз конкурса — комплект стеклянной посуды от компании Iittalaстоимостью 254 евро.
Как принять участие в конкурсе?
Пришлите по адресу moodnekodu@delfi.ee 2-6 фотографий своих украшенных к новогодним праздникам интерьеров или сада. Фотографии просим снабдить коротким описанием: как вы украсили свой дом/сад, и что для вашей семьи является самым важным на рождественские и новогодние праздники. Фотоснимки могут быть сделаны и в предыдущие года. Присылать фотографии на конкурс можно с 14 декабря 2018 до 8 января 2019.
Условия конкурса:
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- Ждем фотографии с украшенным к новогодним праздникам интерьером квартиры/дома или садом.
- Помещение на фотографии должно быть опрятным.
- Фотографии просим присылать по отдельности — не используйте коллаж.
- У отправителя должны быть права на использование фотографий — добытые нечестным путем снимки не будут принимать участие в конкурсе.
- Редакция оставляет за собой право не публиковать неподходящие для конкурса снимки.
- Все присланные на конкурс фотографии будут также опубликованы на эстонском портале интерьера и дизайна Moodnekodu.ee.
- Редакция оставляет за собой право в дальнейшем использовать фотографии с конкурса для иллюстрации материалов на порталах, а также, в печатных изданиях Moodne Kodu и LP (с указанием авторства).
Читательское голосование, в котором примут участие фотографии, прошедшие в финал конкурса, пройдет с 10 по 12 января 2019. Имя победителя и обладателя приза — комплекта от Iittala — будет объявлено 13 января 2019. Победитель будет выбран по наибольшему количеству читательских голосов.
- Комплект посуды из стекла от компании Iittala под названием Seablue содержит конусообразные вазу и миску от дизайнера Алвара Аалто, подсвечник от дизайнера Хейкки Орвола из серии “Камень” и 4 стакана для воды от дизайнера Айно Аалто. Общая стоимость комплекта составляет 254 евро.
- Подробнее о том, из чего состоит комплект посуды Iittala, в нашей галерее: