По словам Ксении, приславшей заявку на наш конкурс, Новый год является для ее семьи самым любимым праздником в году. Подготовка к празднованию включает в себя украшение окон снежинками, а елки — разнообразными игрушками. Соответствующее настроение в доме создают и разноцветные гирлянды.
“Праздник в нашем доме 2018” | Тепло семейных традиций
“Новый год является праздником, который объединяет всех членов нашей семьи, создавая теплую и дружескую атмосферу. Мы бережно храним традицию дарить друг другу подарки под бой курантов, а также во время зимних каникул любим кататься с горки и ходить всей семьей в кино“, — рассказала Ксения.
- Смотрите фотографии других участников, поступившие на наш конкурс:
Дорогие читатели! Присылайте фотографии интерьера вашего жилья или украшенного к праздникам сада. Приз конкурса — комплект стеклянной посуды от компании Iittala стоимостью 254 евро.
Как принять участие в конкурсе?
Пришлите по адресу moodnekodu@delfi.ee 2-6 фотографий своих украшенных к новогодним праздникам интерьеров или сада. Фотографии просим снабдить коротким описанием: как вы украсили свой дом/сад, и что для вашей семьи является самым важным на рождественские и новогодние праздники. Фотоснимки могут быть сделаны и в предыдущие года. Присылать фотографии на конкурс можно с 14 декабря 2018 до 8 января 2019.
Условия конкурса:
Читать еще
- Ждем фотографии с украшенным к новогодним праздникам интерьером квартиры/дома или садом.
- Помещение на фотографии должно быть опрятным.
- Фотографии просим присылать по отдельности — не используйте коллаж.
- У отправителя должны быть права на использование фотографий — добытые нечестным путем снимки не будут принимать участие в конкурсе.
- Редакция оставляет за собой право не публиковать неподходящие для конкурса снимки.
- Все присланные на конкурс фотографии будут также опубликованы на эстонском портале интерьера и дизайна Moodnekodu.ee.
- Редакция оставляет за собой право в дальнейшем использовать фотографии с конкурса для иллюстрации материалов на порталах, а также, в печатных изданиях Moodne Kodu и LP (с указанием авторства).
Читательское голосование, в котором примут участие фотографии, прошедшие в финал конкурса, пройдет с 9 по 11 января 2019. Имя победителя и обладателя приза — комплекта от Iittala — будет объявлено 12 января 2019. Победитель будет выбран по наибольшему количеству читательских голосов.
- Комплект посуды из стекла от компании Iittala под названием Seablue содержит конусообразные вазу и миску от дизайнера Алвара Аалто, подсвечник от дизайнера Хейкки Орвола из серии “Камень” и 4 стакана для воды от дизайнера Айно Аалто. Общая стоимость комплекта составляет 254 евро.
- Подробнее о том, из чего состоит комплект посуды Iittala, в нашей галерее:
Советуем прочитать:
“Праздник в нашем доме 2018” | Сказка длиною в жизнь
„Праздник в нашем доме 2018“ | Первое Рождество в собственном доме
„Праздник в нашем доме 2018“ | Игрушки из Эстонии стали украшением в Воронеже
ФОТОКОНКУРС | „Праздник в нашем доме 2018“. Главный приз — комплект посуды от компании Iittala на сумму 254 евро