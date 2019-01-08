“Праздник в нашем доме 2018” | Украшенные к Рождеству дом и улица

Вместе с соседями было решено украсить улицу Китсе, установив там санки с подарками и декоративного лося. Резные фигурки коз на указательных табличках с названием улицы были декорированы новогодними шапками, и все декорации украшены гирляндами, освещающими в темноте путь к дому.

Смотрите фотографии других участников, поступившие на наш конкурс:

Дорогие читатели! Присылайте фотографии интерьера вашего жилья или украшенного к праздникам сада. Приз конкурса — комплект стеклянной посуды от компании Iittalaстоимостью 254 евро.

Как принять участие в конкурсе?

Пришлите по адресу moodnekodu@delfi.ee 2-6 фотографий своих украшенных к новогодним праздникам интерьеров или сада. Фотографии просим снабдить коротким описанием: как вы украсили свой дом/сад, и что для вашей семьи является самым важным на рождественские и новогодние праздники. Фотоснимки могут быть сделаны и в предыдущие года. Присылать фотографии на конкурс можно с 14 декабря 2018 до 8 января 2019.