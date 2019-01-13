Выбран победитель фотоконкурса “Праздник в нашем доме 2018”!

В голосовании, длившемся 3 дня одновременно на двух порталах дизайна и интерьера, приняли участие 837 читателей. Наибольшее количество голосов получила Делия, которая оформила свой дом в романтичном деревенском стиле.

Новогодний интерьер своего жилья будущая победительница описала следующими словами: "Основной акцент был сделан на создание теплой атмосферы. Особое внимание уделено и освещению: неповторимый уют жилью придают свечи и огонь в камине. В оформлении стола также присутствуют натуральные элементы в деревенском стиле. Столовый декор гармонично дополнили шишки из ближайшего леса".

Праздничный интерьер победительницы в галерее:

Со всеми финалистами конкурса можно ознакомиться ЗДЕСЬ.