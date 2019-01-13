На наш конкурс, посвященный зимним праздникам — Рождеству и Новому году, поступило большое количество фотографий, на которых был запечатлен новогодний декор красивых, неповторимых, вдохновляющих интерьеров. Читателям предстояло выбрать между 37-ю финалистами конкурса. В результате голосования, проведенного на порталах Moodnekodu.ee и Dekor.ee, победителем и обладателем приза — комплекта стеклянной посуды от компании Iittala стоимостью 254 евро — стала Делия. Поздравляем!
Выбран победитель фотоконкурса “Праздник в нашем доме 2018”!
В голосовании, длившемся 3 дня одновременно на двух порталах дизайна и интерьера, приняли участие 837 читателей. Наибольшее количество голосов получила Делия, которая оформила свой дом в романтичном деревенском стиле.
Новогодний интерьер своего жилья будущая победительница описала следующими словами: "Основной акцент был сделан на создание теплой атмосферы. Особое внимание уделено и освещению: неповторимый уют жилью придают свечи и огонь в камине. В оформлении стола также присутствуют натуральные элементы в деревенском стиле. Столовый декор гармонично дополнили шишки из ближайшего леса".
Праздничный интерьер победительницы в галерее:
Со всеми финалистами конкурса можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
- Комплект посуды из стекла от компании Iittala под названием Seablue содержит конусообразные вазу и миску от дизайнера Алвара Аалто, подсвечник от дизайнера Хейкки Орвола из серии “Камень” и 4 стакана для воды от дизайнера Айно Аалто. Общая стоимость комплекта составляет 254 евро.