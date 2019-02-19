10 мест в прибалтийской стране, где жилье можно приобрести за бесценок

Согласно данным портала aruodas.lt, самое дешевое жилье в Шилальском районе, где квадратный метр стоит от 115 евро. Здесь можно найти варианты и за 5000 и за 50 000 евро.

Например, за 3000 евро можно купить квартиру площадью 63 м2. В объявлении сказано, что отопление в квартире печное, нужен капитальный ремонт.

Есть и более дорогие варианты. Например, за 24 000 евро 3-комнатная квартира в Шилале (47 м2). Квартира в неновом доме, но реконструированная, теплая.

В Пасвальском районе за 10 000 евро предлагают 2-комнатную квартиру в старом доме (52 м2). Квартиру продают с мебелью и бытовой техникой.



В Висагинасе продают большую 3-комнатную квартиру (77 м2). Квартира неновая, но ухоженная, полностью оборудованная, с мебелью и бытовой техникой. Находится в хорошем месте: недалеко сосновый бор, озеро. Стоимость квартиры 22 500 евро.

В Акмяне продают 3-комнатную квартиру (49 м2) за 11 500 евро. На фото квартира смотрится неплохо, но в объявлении сказано, что она нуждается в ремонте.

В Расейнском районе предлагается 2-комнатная квартира за 24 000 евро. Ее продают со всей мебелью, бытовой техникой и с телевизором. Сказано, что квартиру недавно обновили — заменили трубы, окна, утеплили стены и пол, в доме заменили крышу.

В Радвилишкском районе почти даром продают 2-комнатную квартиру — за 5000 евро. Квартира полностью оборудована, есть мебель и бытовая техника, душ, однако отопление в ней печное.