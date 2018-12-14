БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Cмотрите, как выросли цены на квартиры по сравнению с кризисным периодом

В разных городах кульминация кризиса наступила в разное время, однако ни одному региону не удалось избежать его губительных последствий. По мере отступления кризиса цены на недвижимость начали вновь подниматься вверх, и мы впервые представили вам обзор того, каким был рост цен в посткризисный период в разрезе городов.

Председатель правления Pindi Kinnisvara Тийна Кукк заметила, что восстановление цен было непрерывным, но последовательным. “Вместе с тем, высокого признания заслуживает тот факт, что действующие в Эстонии банки усвоили прежний урок и не перегревают рынок вновь, предлагая дешевые кредиты.

Доказательством этого является то обстоятельство, что независимо от значительного повышения жизненного уровня населения количество сделок с недвижимостью не поднялось до прежнего высокого уровня, некогда достигнутого в период бума”, — пояснила она.

Повышение цен, начиная с низшего уровня во время кризиса по городам (начиная с крупнейших)





Источник: Pindi Kinnisvara

Советуем прочитать:

ЭКСПЕРТ │ Как продать недвижимость без уплаты подоходного налога



ФОТО │ До и после: как преображение квартиры обошлось всего в 500 евро

