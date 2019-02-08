БОЛЬШОЙ ОБЗОР: как рост Euribor может повлиять на выплаты по кредиту

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заметил, что процентные расходы делятся на две части: одна — это зафиксированная в кредитном договоре маржа банка, вторая — плавающая ставка Euribor, что обусловлено взаимными денежными расчетами между крупнейшими банками.

“Euribor на протяжении длительного времени оставался негативным, и это способствовало формированию ошибочного представления о том, что кредиты так и останутся дешевыми. На самом деле, к сожалению, это далеко не так. В историческом плане вовсе нельзя назвать невероятным также и 5-процентный Euribor, который может повлиять на значительное повышение нынешних ежемесячных платежей по кредитам”, — пояснил он.

Сооман добавил, что несмотря на то, что сверхрезких скачков на процентных рынках не ожидается, в ближайшие годы все же стоит принимать во внимание возможный рост Euribor на пару процентов.

Таблица: месячный платеж по жилищному кредиту на 25 лет (маржа банка 2,5%)

Источник: калькулятор кредита SEB

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