Цены снизились: новая 2-комнатная квартира в Таллинне стала доступнее

Такие данные опубликовал в пятницу Земельный департамент, отметив, что жилье в Таллинне на вторичном рынке стоило в конце 2018 года существенно дешевле: двухкомнатная квартира обходилась покупателям в среднем в 84 940 евро.

Доля новых квартир в общем объеме приобретаемой в Таллинне жилой недвижимости составляет около 30%.

Совокупная стоимость заключенных в последнем квартале прошлого года сделок по покупке недвижимости была ниже показателя за аналогичный период 2017 года, но по сравнению с III кварталом выросла на 10%, составив 871 млн евро. Рост в основном произошел за счет сегмента квартир.

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