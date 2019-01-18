В IV квартале 2018 года средняя цена квадратного метра в столичных новостройках составила 2225 евро, а новая двухкомнатная квартира площадью 40-55 кв. метров стоила в среднем 110 295 евро, пишет rus.err.
Цены снизились: новая 2-комнатная квартира в Таллинне стала доступнее
Такие данные опубликовал в пятницу Земельный департамент, отметив, что жилье в Таллинне на вторичном рынке стоило в конце 2018 года существенно дешевле: двухкомнатная квартира обходилась покупателям в среднем в 84 940 евро.
Доля новых квартир в общем объеме приобретаемой в Таллинне жилой недвижимости составляет около 30%.
Совокупная стоимость заключенных в последнем квартале прошлого года сделок по покупке недвижимости была ниже показателя за аналогичный период 2017 года, но по сравнению с III кварталом выросла на 10%, составив 871 млн евро. Рост в основном произошел за счет сегмента квартир.
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