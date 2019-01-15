Длящиеся более полутора лет ремонтные работы в водном центре Kalev SPA планируют завершить в феврале, а для посетителей двери откроют в марте.
Cтало известно, когда будет открыт водный центр Kalev SPA
По словам директора водного центра Тыну Танвелла, точная дата открытия зависит от того, когда город предоставит разрешение на эксплуатацию, передает rus.err со ссылкой на err.ee.
“Надеемся, что в марте уже откроемся. Сейчас идут ремонтные работы в бассейне, и строители планируют завершить работы в конце февраля”, — отметил Танвелл.
Ремонт 50-метрового бассейна Kalev Spa затянулся из-за того, что арочный потолок находился в худшем состоянии, чем предполагалось. Кроме реновации водного центра, расширятся гостиница и ресторан, добавятся аттракционы, зоны отдыха, бани и джакузи в здании и на террасе.
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