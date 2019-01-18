18.01.2019, 12:39

ЭКСПЕРТ │ Большой обзор сделок с недвижимостью на рынке Эстонии


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ЭКСПЕРТ │ Большой обзор сделок с недвижимостью на рынке Эстонии
Фото: Unsplash

В целом по Эстонии в 2018 году было совершено 22 387 сделок с квартирной собственностью. Взгляните на таблицу, которая показывает, какая доля сделок приходится на уездные центры и крупнейшие города Эстонии.

Председатель правления Pindi Kinnisvara Тийна Кукк сказала, что подобная статистика вновь и вновь убедительно подтверждает тот факт, что главенствующую роль в экономике Эстонии играет ее столица. “Если в Таллинне было заключено 43 процента всех сделок с квартирной собственностью, то на Харьюмаа пришлось уже 55 процентов всего рынка, и доля крупных городов демонстрирует скорее тенденцию роста”, — добавила она.

Источник: Земельный департамент, Pindi Kinnisvara

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