В целом по Эстонии в 2018 году было совершено 22 387 сделок с квартирной собственностью. Взгляните на таблицу, которая показывает, какая доля сделок приходится на уездные центры и крупнейшие города Эстонии.
ЭКСПЕРТ │ Большой обзор сделок с недвижимостью на рынке Эстонии
Председатель правления Pindi Kinnisvara Тийна Кукк сказала, что подобная статистика вновь и вновь убедительно подтверждает тот факт, что главенствующую роль в экономике Эстонии играет ее столица. “Если в Таллинне было заключено 43 процента всех сделок с квартирной собственностью, то на Харьюмаа пришлось уже 55 процентов всего рынка, и доля крупных городов демонстрирует скорее тенденцию роста”, — добавила она.
Источник: Земельный департамент, Pindi Kinnisvara
Советуем прочитать:
ЭКСПЕРТ │ Феномен периода благополучия: стоимость квартир бьет рекорды
Профессионалы атакуют — на рынке появился серьезный конкурент для частных арендодателей
БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Cмотрите, как выросли цены на квартиры по сравнению с кризисным периодом