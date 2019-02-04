ФОТО | Теперь и в сердце Таллинна: в Старом городе будет открыта новая Maxima

По словам генерального директора сети Maxima Марко Пыдера, в связи с тем, что главными критериями для покупателей являются удобство и возможность экономить время при совершении покупок, торговцам необходимо правильно реагировать и в своей деятельности ориентироваться на потребности рынка.

Открытие в Старом городе магазина с торговой концепцией “ближайший магазин” является логичным шагом на рынке. По словам Пыдера, в новом магазине можно будет купить еду с собой, особый акцент в ассортименте будет сделан на продукты food-to-go, т.е. потребляемых “на ходу”.

Не секрет, что торговые сети испытывают трудности с подбором кадров и одной из основных проблем сети Maxima является слабый уровень владения языками персоналом, тем более, что местонахождение нового магазина подразумевает тесный контакт с туристами и высокие стандарты обслуживания. Со слов директора, в магазине акцент будет сделан на системе самообслуживания.

На вопрос о том, является ли магазин, который будет открыт на одной из главных улиц Таллинна для покупателей с повышенной требовательностью, чрезвычайно важным для Maxima, Марко Пыдер ответил: “Открытие магазина в Старом городе и его местонахождение для нас так же важно, как и все остальные 80 магазинов, расположенных в других местах”.

Фото: Прийт Симсон

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