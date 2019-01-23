ФОТО │ В ближайшее время начнется строительство 26-этажного небоскреба Skyon

Небоскреб Skyon с запоминающейся архитектурой, возводимый компанией Capital Mill в самом центре Таллинна, на улице Маакри, получил разрешение на строительство. В первом квартале этого года начнется строительство, которое будет вестись на протяжении двух лет.
Высота 26-этажного небоскреба Skyon, строящегося по адресу ул. Маакри 30, составит 95 метров от уровня земли, благодаря чему данный небоскреб станет самым высоким зданием в этом районе. Стройный и устремленный ввысь облик Skyon соответствует образцам скандинавской архитектуры, сочетая в себе представительный внешний вид, характерный для зданий в центре города, с функциональностью и разумным подходом.
По словам руководителя по строительству компании Capital Mill Сильвера Неэмело, выдача разрешения на строительство является долгожданным событием, которое позволит приступить к строительству амбициозного небоскреба.
“Подготовка к началу строительства Skyon находится на финишной прямой, и в ближайшие месяцы мы сможем приступить к строительству, — рассказал Неэмело. — Осенью мы провели на месте будущего небоскреба археологические раскопки, в ходе которых были обнаружены относящиеся к 17-ому веку редкие монеты, пряжки, кольца и прочие предметы. Благодаря этим находкам мы смогли закрыть небольшой пробел в истории столицы, и теперь мы готовы занять выдающееся место в силуэте Таллинна”.
Небоскреб Skyon возводится в соответствии со строгими требованиями сертификата LEED Gold, подтверждающего экологическую безопасность строения. Этот же сертификат применялся и во время строительства офисных зданий Navigator и Explorer в припортовой зоне.
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Особенностью небоскреба Skyon являются окна разной формы, размера и расположения, которые как в экстерьере, так и в интерьере создают динамичный вид, обеспечивая при этом также энергетическую эффективность. Светодиодные ленты между элементами фасада в темное время суток создадут эффектный образ. Главный вход высотой 11,5 метра, расположенный на углу улиц Маакри и Торнимяэ, и представительное фойе по своей высоте соответствуют трем этажам.
Skyon станет идеальным выбором для небольших предприятий, которые хотят получить современные, высококачественные офисные помещения в центре города по разумной цене. Сдаваемая в аренду площадь здания составит 8200 м2. На 2-4 этажах здания в аренду будет предоставлено в общей сложности 1813 м2, благодаря чему эти этажи лучше всего подходят именно более крупным предприятиям. В башенной части, начиная с 5-го этажа, площадь арендуемых помещений на типовом этаже составит 302 м2.
- Смотрите 3D визуализацию небоскреба в галерее:
С последних этажей Skyon откроется превосходный вид на весь Таллинн, чего небольшие предприятия зачастую не могут позволить себе.
Площадь небольших офисов начнется с 34 м2, и в них будут доступны все удобства и возможности, необходимые для офиса: помещение для 4 рабочих мест и для совещаний с участием 4 человек, туалет, кроме того, можно арендовать офис вместе с кухонной мебелью. На подземных этажах расположены парковочные места, а также помещения для велосипедов, туалеты и душевые комнаты.
Фото: Capital Mill OÜ