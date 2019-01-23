ФОТО │ В ближайшее время начнется строительство 26-этажного небоскреба Skyon

Высота 26-этажного небоскреба Skyon, строящегося по адресу ул. Маакри 30, составит 95 метров от уровня земли, благодаря чему данный небоскреб станет самым высоким зданием в этом районе. Стройный и устремленный ввысь облик Skyon соответствует образцам скандинавской архитектуры, сочетая в себе представительный внешний вид, характерный для зданий в центре города, с функциональностью и разумным подходом.

По словам руководителя по строительству компании Capital Mill Сильвера Неэмело, выдача разрешения на строительство является долгожданным событием, которое позволит приступить к строительству амбициозного небоскреба.

“Подготовка к началу строительства Skyon находится на финишной прямой, и в ближайшие месяцы мы сможем приступить к строительству, — рассказал Неэмело. — Осенью мы провели на месте будущего небоскреба археологические раскопки, в ходе которых были обнаружены относящиеся к 17-ому веку редкие монеты, пряжки, кольца и прочие предметы. Благодаря этим находкам мы смогли закрыть небольшой пробел в истории столицы, и теперь мы готовы занять выдающееся место в силуэте Таллинна”.

Небоскреб Skyon возводится в соответствии со строгими требованиями сертификата LEED Gold, подтверждающего экологическую безопасность строения. Этот же сертификат применялся и во время строительства офисных зданий Navigator и Explorer в припортовой зоне.