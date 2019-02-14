ФОТО | В Сауэ за 4 млн евро построили новый энергоэффективный дом класса А на 48 квартир

“Радует, что Estmak Capital выбрал своим партнером Nordecon: мы имеем дело с хорошо продуманным проектом застройки и качественное строительство по стандартам энергосбережения класса-А обеспечивает жителям как благоприятную атмосферу проживания и более низкие затраты на проживание , так и долгую продолжительность жизни здания. С точки зрения покупателей квартир, весьма существенным и немаловажным является большой двор с озеленением.” сказал член правления Nordecon AS Андо Воогма. “ Сауэ — это небольшой “зеленый” городок, у которого очень хорошое сообщение с Таллинном: новые дома наверняка привлекут немало молодых семей, для которых немаловажно жить в уютной среде обитания, в то же время оснащенной всеми возможностями и благами,” добавил Андо Воогма.

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В квартирном доме по адресу Куусехеки 50 (https://www.kuuseheki .ee/et/) 48 двух- и четырехкомнатных квартир. Трехэтажный дом стоит на свайном фундаменте. К каждой квартире даётся по крайней мере одно парковочное место. На крыше здания установлены солнечные батареи и во дворе имеются места для зарядки электромашин. Дорога от железнодорожной станции Сауэ, которая расположена недалеко от Куусехеки 50, до центра Таллинна занимает меньше получаса.

Фото: Марис Томба

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