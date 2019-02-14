ФОТО | В Сауэ за 4 млн евро построили новый энергоэффективный дом класса А на 48 квартир

Nordecon передал Estmak Сapital OÜ первый квартирный дом по адресу Куусехеки, 50. Привлекательность данного проекта заключается в таких важных моментах, как загородная территория с хорошей экологией, квартиры в доме энергосберегательного класса А, развитая инфраструктура и хорошее сообщение с Таллинном. Девелопер проекта Estmak Capital OÜ уже вручил ключи первым клиентам.
Затраты на проектирование и строительство составили 4 миллиона евро. Nordecon продолжает строительсво дома 52 на улице Куусехеки, завершение которого запланировано на конец ноября 2019 года.
По словам председателя правления Estmak Capital Тимофея Суконкина, квартиры удачно вписываются в уже сформировавшийся облик Сауэ. “Сауэ известен своей близостью к природе и чистотой экологии, поэтому наш проект, ориентированный на энергосбережение, идеально подходит в данный регион и дополняет уже существующую инфраструктуру”, сказал господин Суконкин.
Квартирный дом по адресу Куусехеки, 50:
“Радует, что Estmak Capital выбрал своим партнером Nordecon: мы имеем дело с хорошо продуманным проектом застройки и качественное строительство по стандартам энергосбережения класса-А обеспечивает жителям как благоприятную атмосферу проживания и более низкие затраты на проживание , так и долгую продолжительность жизни здания. С точки зрения покупателей квартир, весьма существенным и немаловажным является большой двор с озеленением.” сказал член правления Nordecon AS Андо Воогма. “ Сауэ — это небольшой “зеленый” городок, у которого очень хорошое сообщение с Таллинном: новые дома наверняка привлекут немало молодых семей, для которых немаловажно жить в уютной среде обитания, в то же время оснащенной всеми возможностями и благами,” добавил Андо Воогма.
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В квартирном доме по адресу Куусехеки 50 (https://www.kuuseheki .ee/et/) 48 двух- и четырехкомнатных квартир. Трехэтажный дом стоит на свайном фундаменте. К каждой квартире даётся по крайней мере одно парковочное место. На крыше здания установлены солнечные батареи и во дворе имеются места для зарядки электромашин. Дорога от железнодорожной станции Сауэ, которая расположена недалеко от Куусехеки 50, до центра Таллинна занимает меньше получаса.
Фото: Марис Томба
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