Напротив Таллинского университета по адресу Нарвское шоссе 40 в руках Scandium Kinnisvara было возрождено стоявшее долгие годы в забытьи здание в югендстиле. В шестиэтажном доме возведены компактные одно- и двухкомнатные микроквартиры, а также двухэтажные лофты. Названное Авангардом здание торжественно открыло в минувшую пятницу свои двери.
ФОТО | В Таллинне открылся роскошный арендный дом Авангард
Здание на Нарвском шоссе 40 было первоначально построено в 1911 году. Владелица Мария Стенбок сдавала находящиеся в здании квартиры городским сливкам общества — дворянам, купцам, банкирам и ученым. Пустующее начиная с 90-х и до 2017 года здание приобрела фирма Scandium Kinnisvara и начала в нем работы по реконструкции. Была возвращена первоначальная функция арендного дома, при реновации были сохранены первоначальные элементы, а также созданы современные возможности для арендных инвесторов.
Майдо Люйсте, исполнительный директор в Scandium Kinnisvara: “Мы горды, что смогли возродить такое достойное здание на одной из главных улиц Таллинна. Здание долго находилось в продаже, так как другие застройщики не могли найти для него подходящей функции. В наш портфель оно отлично влилось, а вернуть зданию его первоначальную функцию арендного дома благодаря его отличному расположению было целесообразно во всех отношениях. Назначение здания — быть эксклюзивным пристанищем — как на короткий, так и на длительный срок — для тех, кто хочет изведать роскоши царских времен в современной обстановке. Интерес инвесторов оказался большим, и на данный момент более 80 % здания продано”.
Калле Арон, директор по развитию в Scandium Kinnisvara: “При разработке концепции здания мы почерпнули вдохновения в истории и в самом здании. Мы смогли восстановить большую часть стен из красного кирпича, лестничный холл и по-настоящему прекрасный исторический кесонный потолок у входа. Изюминку зданию помогла привнести архитектор по интерьеру Лилия Кристиансон, под чьей рукой фойе стали по-современному модными. С технической точки зрения мы создали удобства для арендных инвесторов, так на всех дверях имеется возможность установить смарт-замки, также имеется общая прачечная, спортивный зал и террасы на крыше с видом на город”.
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Автором архитектурного решения Авангарда является архитектурное бюро APEX. Генеральным подрядчиком было предприятие Stark Ehitus, которое входит в Scandium Grupp.
Фото: Scandium Kinnisvara OÜ
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