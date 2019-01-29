ФОТО | В Таллинне открылся роскошный арендный дом Авангард

Здание на Нарвском шоссе 40 было первоначально построено в 1911 году. Владелица Мария Стенбок сдавала находящиеся в здании квартиры городским сливкам общества — дворянам, купцам, банкирам и ученым. Пустующее начиная с 90-х и до 2017 года здание приобрела фирма Scandium Kinnisvara и начала в нем работы по реконструкции. Была возвращена первоначальная функция арендного дома, при реновации были сохранены первоначальные элементы, а также созданы современные возможности для арендных инвесторов.

Майдо Люйсте, исполнительный директор в Scandium Kinnisvara: “Мы горды, что смогли возродить такое достойное здание на одной из главных улиц Таллинна. Здание долго находилось в продаже, так как другие застройщики не могли найти для него подходящей функции. В наш портфель оно отлично влилось, а вернуть зданию его первоначальную функцию арендного дома благодаря его отличному расположению было целесообразно во всех отношениях. Назначение здания — быть эксклюзивным пристанищем — как на короткий, так и на длительный срок — для тех, кто хочет изведать роскоши царских времен в современной обстановке. Интерес инвесторов оказался большим, и на данный момент более 80 % здания продано”.