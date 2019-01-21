ФОТО │ В Таллинне построят новый жилой район на 300 квартир

Застройку по проекту под названием Kadaka metsapark (Лесопарк Кадака) ведет фирма Hepsor OÜ, партнер которой Хенри Лакс разъяснил, что у местных любителей природы нет никаких оснований для беспокойства. “Большая часть новой застройки расположена на старом заброшенном участке Эхитаяте теэ, и лесопарк останется доступным для всех желающих также и в будущем, — заверил он. — По окончании строительных работ весь лесопарк приобретет более эстетичный облик, поскольку будет убран старый уличный асфальт, кроме того, мы построим в лесной зоне также и общедоступный парк приключений”, — добавил Лакс.

Пеэп Сооман, член правления фирмы Pindi Kinnisvara, организующей продажу квартир, отметил, что еще до получения разрешения на строительство в первом доме на 60 квартир было забронировано более половины. “В ближайшие дни начнется аукцион по продаже квартир во втором доме, поскольку место расположения жилых домов и разумный уровень цен вызвали широкую заинтересованность большого числа жителей как Мустамяэ, так и других регионов”, — сообщил Сооман.

Первое здание в лесопарке Кадака будет готово в конце наступившего года, и застройка всего жилого района займет ориентировочно 3 года.

Лес Кадака, расположенный на расстоянии нескольких сотен метров от Kadaka Selver, — крупнейший лесопарк Мустамяэ, раскинувшийся на площади в 19,3 гектара.

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