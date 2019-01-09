Карабкаться по пустоте: началось строительство центра виртуальной реальности

На Сааремаа началось строительство центра виртуальной реальности WOW!, который проектировщики рассчитывают превратить в туристический магнит для острова, передает rus.err со ссылкой на ehitusuudised.ee.
Центр WOW! на Курессааре, который создается при поддержке Фонда развития предпринимательства (EAS), посвящен иллюзорности мира. Здесь можно будет гулять под дождем, не промокая, карабкаться вверх в пустоте, находиться “под водой”, а также посмотреть четырехмерное кино в планетарии. Объект планируется открыть 1 мая 2020 года.
- Смотрите 3D визуализацию центра WOW! в галерее:
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