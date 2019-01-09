Карабкаться по пустоте: началось строительство центра виртуальной реальности

Центр WOW! на Курессааре, который создается при поддержке Фонда развития предпринимательства (EAS), посвящен иллюзорности мира. Здесь можно будет гулять под дождем, не промокая, карабкаться вверх в пустоте, находиться “под водой”, а также посмотреть четырехмерное кино в планетарии. Объект планируется открыть 1 мая 2020 года.

Смотрите 3D визуализацию центра WOW! в галерее:

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