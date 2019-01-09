На Сааремаа началось строительство центра виртуальной реальности WOW!, который проектировщики рассчитывают превратить в туристический магнит для острова, передает rus.err со ссылкой на ehitusuudised.ee.
09.01.2019, 07:40
Карабкаться по пустоте: началось строительство центра виртуальной реальности
Центр WOW! на Курессааре, который создается при поддержке Фонда развития предпринимательства (EAS), посвящен иллюзорности мира. Здесь можно будет гулять под дождем, не промокая, карабкаться вверх в пустоте, находиться “под водой”, а также посмотреть четырехмерное кино в планетарии. Объект планируется открыть 1 мая 2020 года.
- Смотрите 3D визуализацию центра WOW! в галерее:
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