Принадлежащие концерну Eesti Meedia и находившиеся в последнюю пару лет в положении монополистов порталы недвижимости City24 и KV за полгода потеряли заметное число клиентов — показывает статистика, собранная конкурирующим порталом Kinnisvara24.
Kinnisvara24: бюро недвижимости уходят с порталов City24 и KV
С апреля прошлого года количество объявлений на City24 сократилось примерно на треть. На KV — родственном портале City24 — в прошлом году больше всего объявлений было в сентябре, но на сегодня портал потерял их десятую часть.
Член правления конкурирующего портала Kinnisvara24 Калев Роозивяли отметил, что основной причиной уменьшения числа объявлений стал частичный или полный уход с этих порталов многих эстонских бюро недвижимости. “В последние годы бюро недвижимости громко протестовали против повышения цен до шести раз на порталах Eesti Meedia. Как показывает статистика, во втором полугодии они “проголосовали ногами”, переведя свои объявления на портал Kinnisvara24”, — сказал Роозивяли.
По словам Роозивяли, уже в прошлом году с порталов Eesti Meedia в большом количестве свои объявления вывели крупные бюро недвижимости Pindi Kinnisvara, Uus Maa, Domus Kinnisvara и CKE. В меньшем объеме сократили количество объявлений и многие другие действующие на рынке важные маклерские фирмы.
Источник: статистика Kinnisvara24
Количество объявлений (апрель 2018 — февраль 2019)
Источник: статистика Gemius
Ценообразование для бюро недвижимости основано на пакетах: на kv.ee пакет из 25 объявлений стоит 69 евро + НСО, на City24 пакет из 30 объявлений стоит 75 евро + НСО, тогда как на Kinnisvara24 пакет из 30 объявлений обойдется в 25 евро + НСО.
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Цены на KV и City24 оказываются непосильными не только для ведущих бюро недвижимости, но и для многих небольших маклерских фирм. Представитель Regio Kinnisvara Катри Ламбинг сказала, что предприятие уже вывело с City24 половину объявлений и заметно сократило объемы объявлений на KV, поскольку для малых предприятий важны гибкость услуги и разумные цены: “Когда годы назад мы начинали работать с City24 цены были в разы ниже. Сегодня количество объявлений в пакете уменьшилось до 30, а цена выросла до 75 евро + НСО”. Представитель Sirje Tatsi Kinnisvarabüroo также подтвердила, что предприятие ушло с портала KV и сегодня работает только с Kinnisvara24. “Поскольку сегодня на рынке действует новый портал недвижимости Kinnisvara24, маленькие маклерские фирмы обладают выбором. Добавлять объявления проще, объекты постоянно рекламируют по дигитальным каналам, цены ниже, а пакет включает больше объявлений — для нас это были достаточные причины, чтобы переехать со своими 80 объявлениями к новому партнеру”, — сказала Сирье Татс.
Непомерно высокие цены City24 и kv.ee начали влиять и на частных пользователей. “Примерно 40 евро в месяц за размещение обычного объявления — это слишком много. Для многих частных лиц такая цена просто непосильна. Мы смогли предложить частным лицам и бизнес-клиентам цены до 10 раз ниже, и при этом остаемся в прибыли”, — пояснил Роозивяли. Для обычного пользователя — частного лица объявление о продаже жилья или земельного участка на один месяц стоит на портале kv.ee 35,99 евро, на портале City24 34,99 евро, а на Kinnisvara24 3,75 евро.
Портал Kinnisvara24 в 2017 году основали Ekspress Grupp и ведущие бюро недвижимости Эстонии. Порталом управляет компания Kinnisvarakeskkond OÜ, 49% которой принадлежат Ekspress Grupp, а 51% пяти бюро недвижимости.
Источник: Kinnisvara24.ee