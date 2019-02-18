Kinnisvara24: бюро недвижимости уходят с порталов City24 и KV

Ценообразование для бюро недвижимости основано на пакетах: на kv.ee пакет из 25 объявлений стоит 69 евро + НСО, на City24 пакет из 30 объявлений стоит 75 евро + НСО, тогда как на Kinnisvara24 пакет из 30 объявлений обойдется в 25 евро + НСО.

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Цены на KV и City24 оказываются непосильными не только для ведущих бюро недвижимости, но и для многих небольших маклерских фирм. Представитель Regio Kinnisvara Катри Ламбинг сказала, что предприятие уже вывело с City24 половину объявлений и заметно сократило объемы объявлений на KV, поскольку для малых предприятий важны гибкость услуги и разумные цены: “Когда годы назад мы начинали работать с City24 цены были в разы ниже. Сегодня количество объявлений в пакете уменьшилось до 30, а цена выросла до 75 евро + НСО”. Представитель Sirje Tatsi Kinnisvarabüroo также подтвердила, что предприятие ушло с портала KV и сегодня работает только с Kinnisvara24. “Поскольку сегодня на рынке действует новый портал недвижимости Kinnisvara24, маленькие маклерские фирмы обладают выбором. Добавлять объявления проще, объекты постоянно рекламируют по дигитальным каналам, цены ниже, а пакет включает больше объявлений — для нас это были достаточные причины, чтобы переехать со своими 80 объявлениями к новому партнеру”, — сказала Сирье Татс.

Непомерно высокие цены City24 и kv.ee начали влиять и на частных пользователей. “Примерно 40 евро в месяц за размещение обычного объявления — это слишком много. Для многих частных лиц такая цена просто непосильна. Мы смогли предложить частным лицам и бизнес-клиентам цены до 10 раз ниже, и при этом остаемся в прибыли”, — пояснил Роозивяли. Для обычного пользователя — частного лица объявление о продаже жилья или земельного участка на один месяц стоит на портале kv.ee 35,99 евро, на портале City24 34,99 евро, а на Kinnisvara24 3,75 евро.

Портал Kinnisvara24 в 2017 году основали Ekspress Grupp и ведущие бюро недвижимости Эстонии. Порталом управляет компания Kinnisvarakeskkond OÜ, 49% которой принадлежат Ekspress Grupp, а 51% пяти бюро недвижимости.

Источник: Kinnisvara24.ee