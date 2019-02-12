Проблемы на рынке недвижимости Северных стран влияют на промышленность и рабочую силу Эстонии

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Во всех трех Северных странах в последнее время царил небывалый строительный бум. В 2017 году индекс объема строительства превысил средний показатель за предыдущие 10 лет на 17 % в Финляндии, на 12 % — в Швеции и аж на 20 % — в Норвегии. Однако на сегодняшний день картина изменилась. Чаще всего в этом контексте упоминается, к примеру, Швеция, в которой количество начатых проектов жилищного строительства уменьшилось за три квартала предыдущего года на 21 % по сравнению с 2017 годом. Количество выданных разрешений на строительство упало еще ниже, на 24 %, что не обещает ничего хорошего и в дальнейшем. По сравнению с пиком в III квартале 2017 года цены на недвижимость в Швеции снизились в среднем на 6 %, а в некоторых сегментах падение было еще более крутым. По оценке аналитиков, цены на недвижимость могут упасть еще больше из-за перенасыщенности рынка и остатков на складах, прежде всего, в сегменте квартир класса люкс. Падающие цены на недвижимость — это не сигнал “на старт” ни для одной из сторон, поэтому осторожность в инвестициях соблюдают и фирмы, развивающие недвижимость, и хозяйства. Помимо строительного сектора, скепсис покупателей влияет на продажу и других товаров, таких как, к примеру, мебель.

В Финляндии и в Норвегии тоже хватает проблем

К сожалению, проблемы на рынке недвижимости Северных стран не ограничиваются одной лишь Швецией: со схожими проблемами приходится иметь дело и Норвегии, и Финляндии. Строительный рынок Финляндии в последние годы вел себя как-то противоречиво по сравнению с экономикой других стран. К примеру, в 2015 году, когда экономический рост Финляндии ограничивался всего лишь половиной процента, на ее строительном рынке царил настоящий бум. А теперь, когда экономика Финляндии уже пару лет как показывает хороший рост, строительный сектор, напротив, снижает темпы роста. По сравнению с 2017 годом, в прошлом году было выдано на 15 % меньше новых разрешений на жилищное строительство.

Количество выданных разрешений на строительство, 2017 год = 100, округленное среднее за IV квартал

В Норвегии, которая, как и Финляндия, превратилась в мекку для эстонских гастарбайтеров, число новых строительных проектов повернулось в сторону снижения во второй половине 2017 года. На сегодняшний день на норвежском рынке можно наблюдать признаки стабилизации; количество разрешений на строительство снова начало расти.

Строители из Эстонии не будут вечно жить в вагончиках в Финляндии