Проект строительства жилья в центре Таллинна втянут в судебные споры, треть квартир продана

Бетонные каркасы трех многоэтажек возле стадиона Kalev к декабрю этого года должны превратиться в жилые дома премиум-класса и быть сданы в эксплуатацию.

Полгода назад стройка со сметой 30 млн евро встала, потому что городские власти на основании поступивших анонимных сигналов, начали проверку объекта и потребовали у застройщика, компании Tycoon, экспертизу строительного проекта.

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Фото: Ильмар Саабас

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