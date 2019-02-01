01.02.2019, 08:10

Проект строительства жилья в центре Таллинна втянут в судебные споры, треть квартир продана


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Проект строительства жилья в центре Таллинна втянут в судебные споры, треть квартир продана
Фото: Ильмар Саабас

Престижный жилищный проект в центре Таллинна Kalevi Panorama, который развивают российские застройщики, оказался втянутым в судебный процесс. Строительная фирма Conex, которая возводила каркасный монолит, разорвала контракт и подала на застройщика в суд, требуя 700 000 евро неустойки. При этом из 180 квартир в трех домах уже продано 50, передает rus.err.

Бетонные каркасы трех многоэтажек возле стадиона Kalev к декабрю этого года должны превратиться в жилые дома премиум-класса и быть сданы в эксплуатацию.

Полгода назад стройка со сметой 30 млн евро встала, потому что городские власти на основании поступивших анонимных сигналов, начали проверку объекта и потребовали у застройщика, компании Tycoon, экспертизу строительного проекта.

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Фото: Ильмар Саабас

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