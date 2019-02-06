Разговоры о том, когда шведская IKEA придет в Эстонию, начинают обретать реальные сроки: один из крупных предпринимателей Йоаким Хелениус очень хочет построить для шведской мебельной сети торговый центр. Он уверен, что появление IKEA в Эстонии — это дело ближайших трех лет. Только вот за внимание всемирно популярного бренда борется не он один, передает rus.err.
Шведский мебельный гигант IKEA может появиться в пригороде Таллинна
“IKEA и представители франшизы заявили конкретно, что следующий магазин будет в Таллинне и появится он очень быстро. Мы можем сказать, это мое личное мнение, что максимум через три года этот магазин в Таллинне появится”, — уверен член правления Trigon Capital Йоаким Хелениус.
Проект “Гейт Таллинн”, который подготовлен Хелениусом и запланирован на выезде из Таллинна возле района Лаагри, предполагает строительство гигантского торгового центра на 80 гектарах.
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