Шведский мебельный гигант IKEA может появиться в пригороде Таллинна

“IKEA и представители франшизы заявили конкретно, что следующий магазин будет в Таллинне и появится он очень быстро. Мы можем сказать, это мое личное мнение, что максимум через три года этот магазин в Таллинне появится”, — уверен член правления Trigon Capital Йоаким Хелениус.

Проект “Гейт Таллинн”, который подготовлен Хелениусом и запланирован на выезде из Таллинна возле района Лаагри, предполагает строительство гигантского торгового центра на 80 гектарах.

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