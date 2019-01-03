Сотни дорогих квартир в Москве оказались “мертвыми”

По подсчетам аналитиков, всего в 2018 на столичном рынке элитного жилья сдавалось в аренду порядка трех тысяч квартир. Существенная доля объектов — около 20 процентов — признаны абсолютно невостребованными из-за неадекватных ценников.

В целом дорогая аренда в столице по итогам текущего года стала еще дороже, констатируют риелторы: если в период с 2014-го по 2016-й включительно средняя ставка в элитном сегменте держалась на уровне 150-200 тыс рублей (около 2-3 тыс евро) в месяц, то в 2018-м она достигла 250 тыс рублей (около 3,5 тыс евро) в месяц.

“Подтверждается этот тренд и другим показателем: максимальный запрос со стороны арендатора в этом году составил 1,6 миллиона рублей (около 23 тыс евро) за квартиру в месяц — и это не единичный случай”, — отмечается в предоставленных материалах.

Ранее в декабре сообщалось, что самая дорогая квартира в столице, сдаваемая в аренду на короткий срок, обойдется съемщику в 180 тысяч рублей (около 2,5 тыс евро) в сутки. По такой цене предлагаются трехкомнатные апартаменты в одном из небоскребов делового центра “Москва-Сити”.

Фото: Pixabay

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