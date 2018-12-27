Трагедия: в России из-за елочной гирлянды погибла целая семья

Как сообщает СКР региона, все случилось вечером 26 декабря. Жертвами пожара стали пожилой мужчина, женщина и ее семилетний сын.

“По предварительным данным, пожар произошел из-за возгорания елочной гирлянды”, — заявили в ведомстве.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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ВИДЕО | Сгореть за 40 секунд, или Чем грозит не выключенная на ночь гирлянда на елке