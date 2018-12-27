27.12.2018, 18:25

Трагедия: в России из-за елочной гирлянды погибла целая семья

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Вечёрка
EST 5
Трагедия: в России из-за елочной гирлянды погибла целая семья
Фото: Pixabay

В селе Еманжелинка Челябинской области произошел пожар, унесший жизни целой семьи. Возгорание возникло из-за елочной гирлянды, передает портал “Вечерка” со ссылкой на TopNews.

Как сообщает СКР региона, все случилось вечером 26 декабря. Жертвами пожара стали пожилой мужчина, женщина и ее семилетний сын.

  • “По предварительным данным, пожар произошел из-за возгорания елочной гирлянды”, — заявили в ведомстве.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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