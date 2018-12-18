18.12.2018, 07:40

В ФОКУСЕ │ В Пыхья-Таллинне построят 160-метровый небоскреб

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В ФОКУСЕ │ В Пыхья-Таллинне построят 160-метровый небоскреб
Фото носит иллюстративный характерФото: Endover

Компания-застройщик Endover планирует построить небоскреб на купленном у фирмы Sonny Aswani участке в столичном районе Пыхья-Таллинн, сообщил rus.err со ссылкой на издание Äripäev.

“У нас есть договор на покупку земли”, — сказал глава Endover Роберт Лауд, который отказался комментировать проект до тех пор, пока земельный участок в микрорайоне Ситси окончательно не перейдет в собственность компании.

По данным Äripäev, Endover планировало построить в этом месте здание высотой 210 метров, но поскольку оно ограничило бы зону действия радара для наблюдения за воздушным пространством, Министерство обороны ограничило высоту будущего здания 160 метрами.

Небоскребами в Таллинне считаются здания высотой свыше 124 метров. Планируемая высотка будет, к примеру, на 50 метров выше, чем башни Swissotel в центре города.

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