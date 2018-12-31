В России к сделкам с недвижимостью привлекают шаманов и мастеров фэншуй

“Потенциальная съемщица намеревалась арендовать просторную квартиру более чем за 100 тыс рублей (около 1400 евро) в месяц. При общении с агентом со стороны собственника женщина попросила прислать план квартиры с направлением сторон света. Обсудив его со своим специалистом по фэншуй, она передумала заключать сделку”, — приводят риелторы пример одного из таких случаев.

Необычные требования предъявляют и потенциальные покупатели квартир в бюджете 50-100 миллионов рублей (от 700 тыс до 1,4 млн евро), отмечают в Kalinka Realty. “Один из клиентов отказался от покупки после визита в квартиру шамана. Он пришел на показ и, проведя некий магический ритуал, сказал, что у квартиры “плохая аура”. После этого сделка на 50 миллионов рублей (700 тыс евро) сорвалась”, — говорится в материалах риелторов.

В компании подчеркивают, что участие в сделках представителей различных мистических культов осуществляется по желанию клиентов.

“Мы крайне скептически относимся к различным мистическим способам оценить привлекательность квартиры и не доверяем представителям подобных культов, — отмечает председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева. — В нашей практике были случаи, когда различные “маги” и фэншуисты открыто предлагали риелторам поделиться комиссией, чтобы духи нашептали им “нужное” мнение о будущем жилище”.

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