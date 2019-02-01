ВИДЕО | Квартира за миллиард — у главы “Газпрома” обнаружили недвижимость, размером с почти четверть стадиона “Зенит-Арена”

Глава “Газпрома” Алексей Миллер владеет квартирой в центре Санкт-Петербурга площадью 1396,3 м2 и стоимостью не менее 1 млрд рублей (14,3 млн евро). К такому выводу пришли авторы исследования проекта Baza, опубликованного на сервисе “Яндекс.Дзен”, сообщает “Лента,ру”.
Они ссылаются на выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Согласно ей, квартира Миллера расположена в доме по адресу: Мытнинская набережная, дом 5. В этом же здании находится еще одна квартира — площадью 186,4 м2, тоже принадлежащая главе “Газпрома”.
По данным проекта, самая большая из квартир раньше была разделена на шесть частей, впоследствии объединенных. Окна квартиры выходят на набережную Невы и Петропавловскую крепость.
Также авторы приводят кадастровую стоимость квартиры — 284 млн рублей (около 4,06 млн евро). Однако рыночная цена, по их словам, заметно превышает эту сумму и может равняться 1 млрд рублей.
В 2015 году издание “Деловой Петербург” писало еще об одной квартире в этом же доме, якобы принадлежащей Миллеру. Ее площадь составляет 400 м2. Таким образом, общая площадь предполагаемых апартаментов Миллера в доме на Мытнинской набережной составляет 1982,7 м2.
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