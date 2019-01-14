Закон об обязательственном праве: будьте начеку при бронировании недвижимости

Бронирование недвижимости применяется преимущественно тогда, когда человек, заинтересованный в покупке, выбирает себе жильё по вкусу и для этого запрашивает кредит в банке. После этого продавцы ведут себя по-разному: один остаётся ждать вместе с клиентом ответа из банка, другой продолжает показывать объект другим интересующимся, но при условии, что у забронировавшего имеется преимущественное право на этот объект.

Возможность бронирования оговаривается и в том случае, когда деньги потенциального покупателя находятся в каких-либо фондах или на депозитах и их получение, в основном по договорным причинам, занимает много времени. При заключении договора о бронировании по соглашению сторон вносится задаток, который остаётся продавцу, если клиент имущество не покупает.

Здесь обязательно стоит обратить внимание на то, что незасвидетельствованный договор о бронировании является неправомочным. Вот и удивляется иной продавец, когда должен вернуть клиенту плату за бронирование, так как единственно законным договором является заключённый у нотариуса обязательственно-правовой договор.

В целом продавцы недвижимости должны быть более осторожными с бронированием, так как, ожидая решения банка о кредитовании клиентов, можно потерять как потенциальных покупателей, так и дорогое время продажи.

Что касается сделок аренды, то им, как правило, бронирование не сопутствует, поскольку рынок аренды в сравнении с рынком купли-продажи более динамичен.

Источник: бюро недвижимости Arco Vara, фото: Shutterstock

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