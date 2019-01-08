08.01.2019, 07:40

Заложен краеугольный камень нового учебного корпуса Таллиннского университета


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Заложен краеугольный камень нового учебного корпуса Таллиннского университета
Фото: Ehitustrust

В новом учебном корпусе Таллиннского университета Ursa, краеугольный камень которого был заложен вчера, 7 января, разместятся современные аудитории и залы, необходимые для творческих отделений, передает rus.err со ссылкой на "Актуальная камера".

В четырехэтажном здании площадью четыре тысячи квадратных метров разместятся спортивный, тренажерный и танцевальный залы, Black Box, различные студии и музыкальный класс.

Свои залы для репетиций получат студенты и педагоги отделения хореографии, которое ютилось на арендованных площадях. Новое здание спроектировало архитектурное бюро “Сальто”, строительство обойдется в шесть миллионов евро.

  • Смотрите 3D визуализацию нового учебного корпуса Таллиннского университета Ursa в галерее:

Фото: Ehitustrust

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