Заложен краеугольный камень нового учебного корпуса Таллиннского университета

В четырехэтажном здании площадью четыре тысячи квадратных метров разместятся спортивный, тренажерный и танцевальный залы, Black Box, различные студии и музыкальный класс.

Свои залы для репетиций получат студенты и педагоги отделения хореографии, которое ютилось на арендованных площадях. Новое здание спроектировало архитектурное бюро “Сальто”, строительство обойдется в шесть миллионов евро.

Смотрите 3D визуализацию нового учебного корпуса Таллиннского университета Ursa в галерее:

Фото: Ehitustrust

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