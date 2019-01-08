В новом учебном корпусе Таллиннского университета Ursa, краеугольный камень которого был заложен вчера, 7 января, разместятся современные аудитории и залы, необходимые для творческих отделений, передает rus.err со ссылкой на "Актуальная камера".
Заложен краеугольный камень нового учебного корпуса Таллиннского университета
В четырехэтажном здании площадью четыре тысячи квадратных метров разместятся спортивный, тренажерный и танцевальный залы, Black Box, различные студии и музыкальный класс.
Свои залы для репетиций получат студенты и педагоги отделения хореографии, которое ютилось на арендованных площадях. Новое здание спроектировало архитектурное бюро “Сальто”, строительство обойдется в шесть миллионов евро.
- Смотрите 3D визуализацию нового учебного корпуса Таллиннского университета Ursa в галерее:
Фото: Ehitustrust
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