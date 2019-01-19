Государство выделит миллионы на ремонт старых многоквартирных домов

Банки отказываются выдавать кредиты на ремонт многоквартирных домов вдалеке от крупных населенных центров. Причина проста — рыночная стоимость недвижимости, которая является в таких сделках залогом, крайне мала и даже зачастую может быть ниже цены ремонтных работ.

Государство в этой связи решило выделить дополнительные субсидии: в этом году на эти цели планируется потратить 22,5 млн евро государственных денег.

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