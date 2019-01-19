В этом году государство поможет владельцам квартир в маленьких городах Эстонии — 22,5 млн евро из бюджета будет отправлено на реконструкцию и ремонт старых многоквартирных домов, а гарантом для банковских кредитов станет фонд KredEx. На таких условиях банки, ранее не согласные даже рассматривать возможность выдачи кредитов на ремонт, изменят свою позицию, передает rus.err со ссылкой “Актуальная камера”.
Государство выделит миллионы на ремонт старых многоквартирных домов
Банки отказываются выдавать кредиты на ремонт многоквартирных домов вдалеке от крупных населенных центров. Причина проста — рыночная стоимость недвижимости, которая является в таких сделках залогом, крайне мала и даже зачастую может быть ниже цены ремонтных работ.
Государство в этой связи решило выделить дополнительные субсидии: в этом году на эти цели планируется потратить 22,5 млн евро государственных денег.
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