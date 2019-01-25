Ловите момент: зимой цены на ремонтные работы снизились

Член правления Pindi Kinnisvarahaldus Элари Удам сказал, что большинство владельцев домов не думают о ремонтных работах, которые необходимо выполнить, прежде чем растает снег. “К сожалению, именно в это время у строителей начинается самая жаркая рабочая пора, заказов невпроворот, цены взлетают до заоблачных вершин, и очередь на выполнение работ в худшем случае перемещается даже на осень. При этом зимой строители проявляют значительно бόльшую гибкость как при составлении графика работ, так и в плане стоимости работ”, — пояснил Удам.

“Кроме того, стоит критически взглянуть на то, что, некоторые работы можно выполнять также и в зимнее время, поскольку, например, покраска лестничных клеток или прочие аналогичные внутренние работы вообще не зависят от погодных условий”, — добавил он.

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