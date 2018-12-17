Вопросы отопления: Что нового и интересного доступно в сфере контроля потребления тепла?

Несмотря на то что погодные условия в этом году позволили начать отопительный сезон позже обычного, активное использование отопления еще впереди. Для специалистов это означает то, что с каждым днем будет все больше и больше звонков с вопросами — почему батареи все еще не нагрелись, почему они шумят, как отрегулировать систему так, чтобы достичь оптимального комфорта и при этом сэкономить?

Нередко при замене радиаторов устанавливают термостатические клапаны с сенсорами, однако, для того чтобы сэкономить средства, устанавливают только задвижки. В новых проектах и реконструированных домах ситуация иная — в таких квартирах, как правило, есть возможность не только регулировать термостаты, но и отслеживать расход потребленного тепла.

Жители новых и реконструированных домов очень заинтересованы не тратить тепло зря, поэтому термостат радиатора используют не только как механическую ручку, но и как настоящего помощника в домохозяйстве, который автоматически и оптимально регулирует отопление в доме.

Большинство людей выставляют комфортную для них температуру, просто повернув термостат радиатора на желаемый уровень отопления. Это позволяет улучшить потребление энергии, однако максимальной эффективности таким способом не добиться — достаточно затруднительно каждый день об этом вспоминать и думать. Кроме того, в дом, в котором холодно, неприятно возвращаться. Эту проблему можно решить с помощью “умных” электронных термостатов, их очень удобно запрограммировать на определенную температуру согласно вашему ежедневному и еженедельному графику. Такие электронные термостаты также помогают планировать режим отпусков и дней, когда вы отсутствуете дома, — на эти дни температуру воздуха в жилище можно понизить.

Danfoss

Проанализировав реальный опыт потребителей, которые пользуются электронным планированием отопления, производители пришли к выводу, что использование электронного термостата может сократить расходы на отопление примерно на 30%.

Термостат радиатора, который 75 лет назад изобрело и предложило своим клиентам датское предприятие Danfoss, за долгие годы стал более современным и оснащенным передовыми технологиями. Термостаты нового поколения Danfoss можно контролировать с помощью Bluetooth соединения, используя бесплатное приложение в мобильном телефоне или планшете.

Если в доме или квартире установлено множество радиаторов или пол с подогревом, и пользователь хочет управлять всем этим в одной системе, то это легко сделать с помощью удаленного управления отоплением Danfoss Link — им можно управлять с помощью телефона или планшета из любой точки мира.

Danfoss

Ваши нынешние термостаты радиаторов легко заменить на электронные, их также легко использовать и программировать через бесплатное приложение. Их можно приобрести в больших сантехнических и интернет-магазинах. Чтобы выбрать вариант, наиболее подходящий для вас, советуем посетить домашнюю страницу умного отопления Danfoss или связаться с профессиональными продавцами Danfoss, которые дадут советы, помогут выбрать наиболее подходящий вариант, а также помогут его установить и настроить.

Современный и умный человек, строя или обновляя свое жилище, думает о том, какими будут его расходы на отопление в долгосрочной перспективе, а также о том, насколько удобно каждому члену семьи будет регулировать температуру отопления по своему желанию.

Марко Моринг, руководитель продаж решений отопления Danfoss